Coronavirus in Veneto: 19 nuovi casi, nessun decesso

Il Veneto registra 19 nuovi casi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore, per un dato complessivo di 19.809 contagi dall'inizio dell'epidemia. Lo segnala il bollettino della Regione. Nessun nuovo decesso, per un dato che resta perciò fermo a 2.064 vittime (tra ospedali e case di riposo). Deciso calo, invece, dei soggetti in isolamento fiduciario,, che passano dai 2..764 di ieri a 2.717 (-47)). Lieve diminuzione dei i ricoverati con Covid, 113 (-2), e invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, 7, di cui uno solo positivo.