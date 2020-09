Sono 23.204 in totale, 15 in più rispetto a ieri, i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Veneto. Lo ha reso noto la Regione. Sono 2.614 i pazienti attualmente positivi. In isolamento domiciliare ci sono 8.062 persone di cui 136 con sintomi da Covid-19. Non ci sono nuovi casi di decessi; il dato complessivo è fermo a 2.123.