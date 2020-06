Coronavirus, un'altra giornata senza morti in Veneto

I morti per Coronavirus in Veneto restano 1.961, invariati rispetto al dato di ieri pomeriggio, e i malati in terapia intensiva sono attualmente 15, nessuno dei quali positivo.

Il bollettino delle ultime 24 ore, presentato dal presidente del Veneto, Luca Zaia, conferma la tendenza positiva dell'andamento dell'epidemia nella regione.

I tamponi effettuati sono 772.767 (+10.669), i positivi 19.194 (+3), le persone in isolamento 878 (20 in più legate, ha spiegato Zaia, "alla partecipazione a un matrimonio a Bologna").

Scendono i ricoverati a 300, -5, di cui 66 positivi, e aumentano i dimessi (3.464, +5).