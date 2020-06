Coronavirus, una valanga di disdette per i matrimoni: "Perso un anno intero in tutto il settore"

Il rinvio di quello che per tanti è il giorno più importante di una vita, quello del matrimonio, è stata una batosta. E non solo per le coppie, ma per un’intera filiera. L’emergenza Coronavirus ha messo in difficoltà tutti i settori dell’economia, ma pochi hanno parlato dei disagi patiti da tutte quelle figure professionali che gravitano intorno ad un matrimonio e alla sua organizzazione. Fotografi specializzati, wedding planner e music planner in primis.

C’è stata una vera e propria valanga di disdette, che hanno messo a dir poco in difficoltà tutti. Lo spiegano bene Giulia e Gaia (nella foto in alto), wedding planner dell’agenzia “Di punto in bianco wedding & more”: “Purtroppo l’intera stagione o quasi è stata spostata al 2021. Come se avessimo saltato un anno come si salta oltre una pozzanghera. La tendenza già a febbraio era chiara. L’ansia di non veder tutto realizzato come si era pensato, le restrizioni, i sentimenti di precarietà e disorientamento e le domande senza risposta hanno fatto propendere per scelte di spostamento in alcuni casi all’autunno, in altri al prossimo anno. La parola d’ordine è stata ed è tuttora incertezza”. E proprio l’incertezza è una cosa di cui si lamentano un po’ tutte le categorie del settore.

“Il problema fondamentale è che non ci sono state, da parte delle istituzioni, delle linee guida per il settore del matrimonio, e ciò ha determinato serie difficoltà per tutti i fornitori della wedding industry”, dice invece il fotografo Michael Zennaro (nella foto al centro). Gli addetti hanno però tentato in tutti i modi di dare una mano ai propri clienti, a volte svolgendo anche mansioni a cui non erano proprio abituati. “Nonostante le forti perdite economiche, la scelta è stata quella di fornire alle coppie di sposi un’assistenza ed un supporto morale, assecondandole nella scelta di nuove date dopo l’emergenza”, spiega il creatore del progetto “About Love Photography”.

La situazione di Chiara e Stefano (nella foto in basso), che fanno i music planner, è stata fortunatamente un po’ diversa. “Come lavoratori dello spettacolo abbiamo avuto la possibilità di accedere al bonus, ma speriamo di poter ricominciare quanto prima a lavorare in sicurezza e serenità”, spiegano. La questione però è sempre la stessa: “Purtroppo non c'è stata una attenzione al settore, sarebbero necessarie delle indicazioni chiare e precise su come operare in questo momento”.