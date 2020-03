Coronavirus: un paziente morto a Treviso, i casi salgono a 1023

TREVISO - Il Veneto registra 110 nuovi casi di positività al Coronavirus, che portano il totale a 1.023 unità. Lo spiega l'ultimo report della Regione Veneto. In aumento anche la vittime, salite a 29, tre in più rispetto a ieri; due pazienti morti all'ospedale di Padova, ed uno a Treviso. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 68, una in meno rispetto a martedì. Per il cluster di Vo', il primo focolaio nella regione, nessun nuovo positivo.