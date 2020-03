Coronavirus, un mese di inferno in provincia di Treviso dal primo contagio: 75 morti e oltre mille casi

TREVISO - Era il 25 febbraio quando, in provincia di Treviso, si è registrato il primo caso di Coronavirus, nel reparto di Geriatria dell’ospedale di Treviso. Ad un mese esatto dalla prima vittima, i contagi sono cresciuti rapidamente e la lista dei decessi, arrivata a 75 vittime, purtroppo, non si è ancora fermata.



Gli ultimi dati dicono che sono 1.102 i trevigiani positivi al Covid-19, 89 in più nelle ultime 24 ore. In Veneto il numero è salito a 6.069 casi. Di questi 381 sono ricoverati nei sei ospedali della Marca con 42 casi nei reparti di Terapia Intensiva. All’ospedale Cà Foncello il numero più alto di ricoveri con 134 pazienti in cura di cui 21 in Terapia Intensiva.



In tutta la provincia sono 2.286 le persone in isolamento domiciliare, ben 287 in più rispetto al giorno precedente. Mentre sono 109 le persone guarite e dimesse dall’ospedale.