Coronavirus, un autunno difficile. Zaia: "Dovremo seguire ogni sindrome influenzale come fosse un sospetto Covid-19"

Rischia di essere un autunno difficile, anche psicologicamente. Oggi il presidente del Veneto Luca Zaia è stato chiaro: il prossimo autunno sarà un periodo in cui si dovrà “tornare con l’artiglieria pesante”.

Il significato, fuori di metafora, è chiaro. "Speriamo non vi siano casi di ritorno dell'infezione - ha spiegato -, ma dovremo seguire ogni sindrome influenzale come fosse un sospetto Covid-19 con corollario di test, isolamenti e tutto il resto".

A prescindere da una nuova ondata, sarà quindi una stagione, la prossima, a dir poco impegnativa. Sia per chi dovrà monitorare la situazione sia per chi si troverà a fare i conti con eventuali sintomi influenzali.

Se ogni sindrome simile a quella della febbre di stagione andrà trattata come un possibile caso di Coronavirus, le ricadute – anche a livello psicologico – saranno indubbiamente pesanti.

E se a preoccupare sono i prossimi mesi, anche alcuni comportamenti attuali non sono benauguranti. Rispetto alla situazione attuale, Zaia ha rilevato che non siamo alla vigilia della "Festa della Liberazione. La battaglia non è vinta, siamo solo ad una tappa fondamentale che ci dice ancora che il virus è meno aggressivo, ma c'è".

E allora ecco che arriva il monito: “Il mio appello, ai giovani soprattutto, è quello di evitare gli assembramenti e di continuare ad usare la mascherina, perché se torna la reinfezione con questi assembramenti, bisogna tornare a restrizioni pesanti".

Oggi in Veneto sono comunque stati registrati solo due nuovi casi positivi. Purtroppo c’è anche un nuovo decesso, che porta il totale a 2003 dal 21 febbraio.