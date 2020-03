Un turista italiano 69enne che era "guarito" dal coronavirus è morto di infarto in un ospedale privato di Jaipur in India. Ne ha dato notizia India Today, secondo cui l'uomo ha avuto un attacco cardiaco ieri sera, dopo essere stato curato nei giorni sorsi per Covid 19 all'ospedale Sms della città indiana, dal quale aveva poi chiesto di essere trasferito in uno privato, il Fortis, dove era arrivato ieri mattina.