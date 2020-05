Coronavirus, terapie Intensive vuote in provincia di Treviso. Numeri mai così vicini allo zero

TREVISO - Continua ad essere positivo il bollettino giornaliero diramato dalla Regione, sul numero di contagi del Coronavirus nella nostra Provincia. I numeri non sono mia stati così vicini allo zero. Solo un nuovo caso di contagio è emerso nelle ultime 24 ore. Attualmente i trevigiani che ancora stanno combattendo il Covid 19 sono 437.



Da inizio dell’epidemia, il 25 febbraio scorso, sono stati 2.656. Buone notizie arrivano dagli ospedali trevigiani ormai tutti Covid free. All’ospedale di Treviso si trova ancora un paziente ricoverato, sei a Vittorio Veneto. In totale sono 16 le persone ancora in ospedale in area non critica, nessuno nei reparti di Terapia Intensiva. Ieri altri 9 pazienti sono state dimessi e il numero dei guariti ha toccato quota 1.907.



Purtroppo anche ieri sono stati registrati 3 decessi, due dei quali avvenuti all’ospedale di Vittorio Veneto.



In continuo calo il numero degli isolamenti, arrivato a quota 396, 33 in meno rispetto a ieri.