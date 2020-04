Coronavirus, in Svezia oltre 1200 morti: critiche al governo

La Svezia ha superato i 1.200 decessi da coronavirus dopo che altri 170 morti nelle ultime 24 ore hanno portato il totale ufficiale a 1.203. Con l'aumentare delle vittime da Covid-19 crescono anche le polemiche riguardo alle misure 'leggere' messe in campo dal governo per fronteggiare la pandemia. Al riguardo, si citano i dati delle autorità sanitarie che indicano un tasso di mortalità di 101 per milione di abitanti, rispetto al 51 della vicina Danimarca e agli appena 11 decessi per milione di abitanti registrati in Finlandia.

Il tasso di mortalità svedese è significativamente più alto di quello della Germania, che registra 37 decessi per milione di abitante e degli Usa, 79 per milione di abitanti, sebbene assai inferiore a quello del Regno Unito (182), della Spagna (386) e dell'Italia (348).Martedì, un gruppo di 22 medici, virologi e ricercatori ha criticato apertamente le autorità sanitarie di Stoccolma con una lettera aperta pubblicata sul quotidiano Dagens Nyheter. "L'approccio deve cambiare radicalmente e velocemente", hanno scritto, chiedendo misure di contenimento più rigide, sulla scia di quelle adottate in altri Paesi europei.