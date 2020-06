Coronavirus, lo "strano caso" di Santa Lucia di Piave e quel protocollo di cura che non si è voluto condividere

SANTA LUCIA DI PIAVE - Potrebbe essere preso come un caso emblematico, quello di Santa Lucia di Piave, e questo per vari motivi. Durante i mesi più critici dell’emergenza, infatti, il sindaco-medico Riccardo Szumski ha utilizzato un protocollo di cura precoce che ha avuto riscontri più che positivi. Anche se è stato accolto con diffidenza: “Inizialmente mi è stato contestato, ma invece molti colleghi, anche primari di malattie infettive e pneumologie, lo utilizzavano in contemporanea a me. Con ottimi risultati”.

E allora perché non è stato condiviso, questo protocollo? “Non lo so proprio – dice Szumski -. Qualcuno mi ha detto perché mancavano gli studi certificati. Come se in guerra prima di usare un’arma contro il nemico dovessi aspettare l’autorizzazione di omologazione. A parte che studi di illustri virologi come Raoult a Marsiglia erano già disponibili”.

I numeri parlano chiaro, e li riferisce lo stesso primo cittadino: “Io ho zero deceduti ed un solo ospedalizzato nei 50 trattati su circa 2000 pazienti. Nel mio comune 22 positivi ufficiali ad oggi e due, purtroppo, deceduti, su 9300 abitanti”. La chiusura totale imposta dal Governo è stata quindi eccessiva? Ci si poteva comportare diversamente?

“Faccio fatica a considerarla una pandemia come ancora ce la raccontano. Con tutto il rispetto per i deceduti, i familiari e chi ha fatto la trafila ospedaliera – sostiene il sindaco -. Il lockdown poteva essere sicuramente più equilibrato e meno dannoso per la psiche delle persone e per l’economia”. A Santa Lucia le richieste di aiuto per la crisi economica dovuta al Coronavirus sono già state tantissime, e potrebbe non essere finita qui.

“E aumenteranno, perché la crisi post lockdown deve ancora arrivare e non vedo misure in grado di ridare fiducia alla gente – continua Szumski -. Il sistema di aiuti come elemosine ti fa diventare dipendente, ma non ti ridà coraggio per operare e rinnovare come attività produttive e commerciali e nemmeno come consumatore”.

Il sindaco-medico avrebbe preferito senz’altro una soluzione più soft e meno impattante sul tessuto economico, sia nazionale che locale. Secondo lui basterebbe “osservare gli atteggiamenti in altri paesi europei”, “senza che questi abbiano avuto risultati peggiori dei nostri”. “Il peggio è che adesso si dice che il merito dello spegnimento del virus è del lockdown dittatoriale usato, cosa che contesto totalmente”, conclude Szumski.