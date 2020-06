Coronavirus, strage di posti di lavoro in Veneto: se ne sono persi 61mila

Il Veneto è tra le regioni che più stanno patendo gli effetti della crisi causata dal coronavirus e dal lockdown. Perché, in primis, è la prima regione turistica d’Italia e ha una inevitabilmente una “dimensione” internazionale. E così si stima una perdita, a livello di Pil, del 7,1% per il 2020, a fronte di un dato nazionale che parla del -6,5%. E i numeri – diffusi da una ricerca di Veneto Lavoro – riguardano solo i primi tre mesi di quest’anno infausto.

Gli effetti del Coronavirus e della chiusura totale si vedono già: se, per quanto riguarda la crescita occupazionale, il saldo trimestrale risulta positivo, come tradizionalmente avviene ad inizio anno, questo accade per appena 20.200 posizioni lavorative, un terzo rispetto agli analoghi periodi degli anni precedenti.

“Il risultato è determinato dal brusco calo registrato a partire dal 23 febbraio, data di entrata in vigore delle prime misure di contenimento e di lockdown, e in particolare dal crollo delle assunzioni (-17,6% rispetto al primo trimestre 2019). Il divieto di licenziamento e l'estensione della cassa integrazione hanno invece limitato il numero delle cessazioni (-2,3%)”, spiegano da Veneto Lavoro.

Bollino nero anche per i contratti a tempo determinato: con un saldo di +4.300 contratti, complici il mancato avvio o la chiusura anticipata delle attività stagionali e il blocco delle filiere, fanno registrare il numero più basso di sempre. E se si confrontano i dati con quelli del primo trimestre del 2019, la differenza è davvero impietosa.

“Tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020 si è registrata una variazione dei posti di lavoro pari a -26 mila unità, che sommate alle 35 mila guadagnate nello stesso periodo del 2019 comportano una perdita netta di 61mila posti di lavoro dipendente nell'intero periodo di emergenza da Covid-19”, fanno sapere da Veneto Lavoro.