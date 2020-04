Coronavirus: si spegne a 55 anni Giovanni Bolzan, direttore generale del Calcio Femminile Permac Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - È lutto nel Calcio Femminile Permac Vittorio Veneto: si è spento a causa del Covid-19 il direttore generale Giovanni Bolzan.

Aveva solo 55 anni. A darne notizia, via Facebook, è la stessa società sportiva vittoriese, che ha lasciato un toccante messaggio d’addio: “Joe lascia un vuoto profondo nella nostra società, alla quale si era unito grazie al legame di grande amicizia con la famiglia Fattorel, mettendo in campo sempre enorme passione e dedizione. Nel suo percorso con i colori del Vittorio Veneto, Joe ha contribuito in modo significativo a dare valore al calcio femminile, portando la sua esperienza e la sua professionalità al servizio dei colori rossoblù, e tifando in modo appassionato per le sue Tose, sempre. Che fossero le grandi vittorie o le peggiori sconfitte, lui c’è sempre stato. La società tutta si stringe in un grande e unico abbraccio per ricordare Joe e far sentire la sua vicinanza alla famiglia Bolzan in questo momento così difficile. Continua a tifare per noi da lassù Joe, non sarai mai dimenticato dai cuori rossoblù”.

Foto: Facebook Calcio Femminile Permac Vittorio Veneto