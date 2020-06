Coronavirus, si contano di nuovo morti in Veneto: 13 in un solo giorno

Il numero dei nuovi casi di Coronavirus continua a scendere, ma si contano altri decessi. Sono infatti solo 4 i contagiati registrati in 24 ore (i dati sono aggiornati alle 14.30 di giovedì), che portano il totale a 19.168. Ma il bollettino regionale segnala purtroppo anche 13 deceduti da mercoledì, di cui due negli ospedali: in tutto le vittime in Veneto salgono a 1.934.

Dopo il 2 giugno, il primo giorno senza morti in regione dall’inizio dell’emergenza, la conta dei decessi purtroppo è ricominciata: 10 nella giornata di mercoledì, altri 13 il giorno dopo. Numeri che – nonostante il calo dei contagi – costringono a mantenere sempre alta la soglia di attenzione. Gli attuali positivi sono ancora 1.319, in calo di 68 rispetto alla giornata di mercoledì.

Negli ospedali sono ancora ricoverati 365 pazienti, di cui 97 positivi al virus. Nelle terapie intensive ci sono invece 21 pazienti, di cui solo due positivi al Covid-19. Intanto però sei regioni italiane possono contare su una giornata (i dati sono aggiornati al pomeriggio di ieri) senza vittime. Non ci sono stati morti in Friuli, Umbria, Sardegna, Basilicata, Calabria e Valle D'Aosta. Il giorno prima il dato aveva riguardato, per la prima volta dall'inizio dell'emergenza, addirittura 12 Regioni.

In tutta Italia però sono morte per Coronavirus - ieri - altre 88 persone.