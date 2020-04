Coronavirus, si è spento Arturo Filippini colonna della ristorazione trevigiana

TREVISO - Lutto in città per la scomparsa di Arturo Filippini, colonna portante della ristorazione trevigiana e veneta. Aveva 79 anni.



Filippini, volto storico di Treviso, è stato fondatore e titolare del locale “Da Alfredo”, in centro storico a Treviso, è morto oggi, martedì, all’ospedale Cà Foncello di Treviso dove era ricoverato da alcune settimane dopo essere stato colpito dal coronavirus.

Lascia la moglie Marisa, i figli Massimo, Martina, Michela e Nicola.



“La notizia mi lascia sgomento. Mai avrei pensato in un momento così tragico parlare anche della scomparsa di Arturo Filippini. È un lutto per tutta la Regione perché con lui se ne va una colonna portante della ristorazione trevigiana e veneta - le parole del governatore e amico Luca Zaia - Un uomo che ha fatto la storia non solo della gastronomia ma anche uno di quelli che più hanno contribuito a far conoscere il Veneto e a far valere la nostra comunità a livello internazionale”. “Il nome di Arturo Filippini significa Toulà, un nome che a sua volta è diventato sinonimo di ristorazione di rango in tutto il mondo – prosegue Zaia -. Un marchio che, con i suoi ristoranti, ha rappresentato il suo impegno di una vita, da quando era l’allievo di Alfredo Beltrame fino agli ultimi giorni quando solo l’emergenza sanitaria lo ha così tristemente allontanato dal suo posto all’ingresso del locale trevigiano”.



“Soltanto qualche anno fa abbiamo perso il fratello Piero, altra colonna della nostra ristorazione, ora piangiamo lui – conclude Zaia -. Non dimenticheremo mai la sua simpatia, la sua allegria, la sua cordialità, la sua professionalità che è stata riferimento per generazioni di colleghi. Invio un abbraccio alla signora ed a tutti i familiari”.



“Con Arturo Filippini se ne è andato uno dei grandi maestri della ristorazione trevigiana, un grande ambasciatore del territorio e della cucina veneta per noi della “seconda generazione", lo ricorda il presidente di Confcommercio Federico Capraro. “Abbiamo la responsabilità di seguire ed onorare il suo esempio. Ha intuito - per primo - come la ristorazione potesse diventare la chiave dell’internazionalizzazione per la nostra provincia, e le sue intuizioni hanno posto le basi per il lavoro di promozione sulla “destinazione Treviso”. “Sono in molti” – prosegue Federico Capraro - “in casa Confcommercio, a ricordare Arturo Filippini, ex patron del Toulà, che ha dato lustro, con la presidenza negli anni ’90, al Gruppo Ristoratori di Confcommercio, una realtà associativa che ha portato il meglio della ristorazione trevigiana in Italia e nel mondo. “Arturo” – ricordano colleghi ed amici in Confcommercio- “con la sua bonomia, la simpatia, il sorriso e l’accoglienza ha creato un format che ha proiettato Treviso, piccola città di provincia, in una dimensione internazionale. Da presidente, ha rafforzato i rapporti con le Istituzioni e col Consorzio di Promozione turistica, valorizzando le rassegna tematiche che hanno caratterizzato la ristorazione trevigiana. Due su tutte: il Cocofungo ed il Cocoradicchio. La sua competenza, la ricerca continua sui prodotti, la capacità di innovare, l’hanno reso un Maestro della ristorazione, un personaggio che a Treviso mancherà".