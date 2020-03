Coronavirus, scattano i controlli tra Veneto e Friuli

foto tratta dalla pagina Facebook di TuttoPortogruaro

Sono scattati in queste ore i controlli da parte delle forze dell’ordine sul confine tra Veneto e Friuli. In prossimità del ponte sul Tagliamento, tra San Michele e Latisana, sono presenti gli agenti della polizia locale per controllare gli spostamenti da parte dei cittadini, giustificati solo per motivi di lavoro (presentando l'auto-certificazione), necessità particolari o per motivi di salute. Inevitabili i rallentamenti e le code.