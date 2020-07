Coronavirus, salgono ancora i contagi. In un giorno e mezzo altri 308 isolamenti

In un giorno e mezzo in Veneto altre 308 persone sono finite in isolamento. E’ il dato delle ultime 36 ore, legato ai focolai che caratterizzano questa fase dell’epidemia.

Continuano a crescere i contagi, e di conseguenza aumenta anche il numero delle quarantene e delle persone messe in isolamento fiduciario.

Attualmente ci sono quindi 2180 veneti costretti a rimanere in casa, anche se sono poche – rispetto al totale – le persone isolate che manifestano i sintomi del Covid-19. C’è infatti solo un caso in più, unità che fa salire il totale degli isolati sintomatici a 25.

In 24 ore sono stati invece 36 i nuovi casi registrati e presenti nell’ultimo bollettino regionale.

Un dato leggermente maggiore di quello di ieri, quando l’indice si era fermato a 22 nuovi contagi. E si aggiorna ovviamente anche il dato degli attuali positivi, che sono 643, 19 in più rispetto a ieri, considerando anche il saldo delle persone guarite.

Purtroppo si contano anche 4 nuovi decessi, che in totale raggiungono quota 2057 dall’inizio dell’emergenza. Stabile invece la situazione clinica, con 123 ricoverati in area non critica, di cui 35 positivi, e invariata la situazione nelle terapie intensive, con 7 ricoverati di cui 2 positivi.