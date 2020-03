Coronavirus, regina Elisabetta: "Siamo all'altezza della sfida"

"Sono certa che siamo all'altezza della sfida. Potete essere certi che la mia famiglia ed io saremo pronti a fare la nostra parte". E' un passaggio del messaggio che la regina Elisabetta ha inviato ai cittadini britannici, invitandoli a fare ciò che è di "vitale importanza" per combattere il coronavirus. La sovrana, che oggi è giunta al Castello di Windsor, dove si trovava già il principe Filippo, ha sottolineato l'invito rivolto ai cittadini dal governo a "cambiare le nostre normali abitudini" per il bene superiore della collettività e per proteggere i più vulnerabili.



"Potremmo considerare ulteriori misure" per Londra, ha detto il premier britannico Boris Johnson nel corso del quotidiano briefing a Downing Street, riguardo alla possibilità di misure più rigide per la capitale, dove l'epidemia si sta diffondendo con maggiore velocità rispetto al resto del Paese. Il premier si è detto "fiducioso" della possibilità che "in 12 settimane" si possa mettere sotto controllo l'epidemia.



Le autorità sanitarie britanniche hanno aggiornato il bilancio dei contagi da coronavirus. Alle 9 di stamattina erano stati registrati 3.229 casi positivi, con 144 decessi. In tutto, sono stati effettuati test su 64.581 persone.