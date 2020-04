Coronavirus, in provincia di Treviso trovati altri cento positivi ai test

TREVISO - Si allunga di nuovo il numero di persone positive al coronavirus nella Marca. Ieri il numero è salito di cento unità portando ad un totale di 2.133 i trevigiani positivi al virus.



Dopo giorni di brusca frenata con il piano di screening e test a tappeto nelle case di riposo e al personale ospedaliero i numeri tornano a crescere.



Buone notizie arrivano dagli ospedali dove i pazienti ricoverati in area non critica sono 261 e 35 i pazienti in Terapia intensiva: 12 ricoverati a Treviso, 7 all’ospedali di Oderzo, 7 a Montebelluna, 5 a Conegliano, 4 a Vittorio Veneto. Nelle ultime 24 ore però altre due persone hanno perso la vita a causa del Covid - 19. Dall’inizio dell’epidemia sono 179 le persone decedute.