Coronavirus, in Provincia di Treviso salgono i contagi: ma 200 persone sono guarite

TREVISO - Sono 199 i trevigiani guariti dal coronavirus e 280 i pazienti dimessi dagli ospedali della Marca. Numeri positivi che, anche se di poco, aumentato di giorni in giorno e dimostrano che i provvedimenti e l’isolamento stanno dando piccoli ma continui risultati. Anche ieri si sono registrate altre 30 persone positive al virus ma certamente la situazione è migliorata rispetto a due settimane fa quando la media era di 100 nuovi casi al giorno.



Il contagio ha rallentato la sua corsa, resta però ancora alto il numero di pazienti ricoverato nelle Terapie Intensive: in tuto sono 49, uno in più rispetto a sabato: 23 i pazienti ricoverati a Treviso, 5 a Oderzo, 6 a Conegliano, 6 a Vittorio Veneto e 9 a Montebelluna. I pazienti ricoverati in area non critica sono in totale 375. Purtroppo anche nella giornata di ieri si sono registrati altri 4 decessi negli ospedali trevigiani, portando il numero delle vittime da inizio epidemia a 126.



Infine sono 4.095 i trevigiani in isolamento domiciliare perché positivi asintomatici o per aver avuto contatti ravvicinati con persone positive, 88 in meno rispetto a due giorni fa.