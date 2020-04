Coronavirus, la previsione di Zaia: "Bisogna convivere col virus, ci metterà un bel po' ad andarsene"

"Bisogna ragionare in un'ottica di convivenza con il virus, non in attesa che il virus se ne vada, perchè ci metterà un bel po'. Va messo in atto un percorso di messa in sicurezza di cittadini e lavoratori, che prescinda dal fatto che il virus ci sia o no". Lo ha detto il governatore Luca Zaia, intervenendo stasera a "Porta a Porta" su Rai1.

"Dopodichè - ha aggiunto - clinicamente noi lo curiamo, e abbiamo numeri da 10 giorni che ci fanno ben sperare".

Alla domanda sulla riapertura oggi anche in Veneto di molte aziende - materia questa non di competenza della Regione ndr. - Zaia ha detto di non avere fatto "alcuna magia. Non sono 'Mandrake'. Lo strumento delle aperture in deroga è materia dei prefetti, con il silenzio-assenso, e ha dato modo a molte imprese di poter riaprire".

"Bisogna prendere atto - ha proseguito il governatore - che non siamo più nel lockdown: è finito nel momento in cui si si sono autorizzati i codici Ateco e le prime aperture" . "Dovremo pianificare questa fase 2. Bisogna essere responsabili, ma è evidente che come si è chiuso con gradualità, così si può programmare una riapertura graduale. Questa dev'essere la strategia".