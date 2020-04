Coronavirus, Portogallo conferma fine stato emergenza il 2 maggio

Il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa ha annunciato che non estenderà lo stato di emergenza oltre il 2 maggio, data nella quale è prevista la scadenza delle misure di lockdown adottate per contenere la diffusione del coronavirus.

La decisione è stata annunciata al termine di una riunione con gli esperti sanitari. ''Si spera che in futuro non sia necessario reintrodurre lo stato di emergenza'', ha affermato.

"Quello che conta, in questa nuova fase, è che i portoghesi devono sapere che resta importante il contenimento, per cui dobbiamo compiere piccoli passi e valutare costantemente'' la situazione, ha aggiunto il presidente del corso di una conferenza stampa. Lo stato di emergenza in Portogallo è in vigore dal 18 marzo.