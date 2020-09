Coronavirus, il personale scolastico della provincia di Treviso sottoposto al sierologico: emerse 279 positività

Sono stati 11.124 i test sierologici effettuati finora sul personale scolastico della Marca, con un totale di 279 positività (da confermare con il tampone “classico”). 4.290 sono state le persone che, per l’effettuazione dello screening, si sono rivolte al proprio medico di famiglia, mentre 6.834 (pari al 61,43% del totale) hanno invece fatto riferimento ai sei punti di screening ad accesso diretto attivati dall’Ulss 2 a livello territoriale. I punti ad accesso diretto, attivati a Treviso (Ospedale e Madonnina), Conegliano, Oderzo, Castelfranco e Vittorio Veneto, sono stati attivi fino a domenica 06 settembre.

Il personale che non ha potuto finora sottoporsi al test può rivolgersi al proprio medico di medicina generale: in alternativa l’Ulss 2 ha organizzato le seguenti giornate di “recupero”, sempre ad accesso libero: Giovedì 10 settembre, dalle 14 alle 18, a Castelfranco (Centro Prelievi Ospedale) e a Conegliano (Distretto di via Galvani) Venerdì 11 settembre, dalle 14 alle 18, a Treviso al Dipartimento di Prevenzione (Madonnina). Il personale scolastico potrà decidere di sottoporsi al “test pungidito” nella sede che preferisce, indipendentemente dalla residenza.

Ostetricia Conegliano: sono risultati negativi, ad ora, 39 test effettuati sul personale del Reparto nel quale era emersa la positività di una donna in gravidanza per nausea e vomito. Altri otto tamponi sono ancora in fase di processazione.

Aia: primi 70 negativizzati all’Aia. Questo il risultato dei tamponi di controllo effettuati su 176 lavoratori risultati positivi al primo round di tamponi. Nel dettaglio 76 tamponi sono stati fatti su lavoratori Aia, con 53 negativizzati e 27 su lavoratori della Vierre Coop, con 17 negativizzazioni.

“Questo trend – sottolinea il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi - conferma in pieno quanto avevamo detto, ovvero che l’andamento all’Aia è identico a quello della Caserma Serena: ci attendiamo, nell’arco di una quindicina di giorni, la negativizzazione di quasi tutti i lavoratori positivi, peraltro asintomatici”.

Positività bambini: nel Distretto Treviso è stata registrata la positività di una bambina di tre anni, testata nell’ambito dell’indagine epidemiologica sulla maestra, positiva, di un corso di inglese che la piccola frequentava in una struttura privata. La bambina è, ad oggi, asintomatica. Altri due bambini che frequentavano il corso di inglese con lei, sottoposti a tampone, sono risultati negativi.