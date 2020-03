Coronavirus, il peggio arriva domenica: previsto il picco dei ricoveri in rianimazione

VENEZIA - Nel fine settimana è prevista l’impennata di ricoveri in rianimazione: stando ai calcoli matematici, come ribadito ieri anche dal governatore Zaia ieri in una drammatica conferenza stampa, il picco degli ingressi arriverà il 15 marzo, ossia domenica.



Questo dicono gli studi dello staff regionale che ogni giorni incrocia i dati di tamponi eseguiti, contagi, ricoveri e gli ingressi in in terapia intensiva, oltre alle guarigioni e, naturalmente, i decessi.



Gli algoritmi che ne derivano, piuttosto attendibili fino ad ora, permettono di creare delle previsioni su scala bisettimanale. Secondo questi studi dunque il picco è previsto per domenica.



Dall’inizio della crisi, il 21 febbraio, fino a ieri si nota una progressione costante. I contagiati lunedì scorso erano 771, ieri hanno superato i mille (1011).



In crescita anche i ricoveri, più di 300 quelli ordinari e 68 in terapia intensiva. In aumento anche i guariti e dimessi, oltre mille, a fronte di 29 decessi.



Dati che segnalano come, se da una parte possiamo aspettarci un rallentamento del morbo, dall’altro prevedono un’impennata degli ingressi in rianimazione entro domenica.



Nella regione Veneto sono circa 500 i posti letto in terapia intensiva e non è in fase critica. Il tasso di occupazione è dell’80% e si sta lavorando per aumentare di una cinquantina di posti l’offerta.



Anche per riuscire a garantire l’attività ordinaria di: chirurgia d’urgenza, trapianti, oncologia e via di questo passo.