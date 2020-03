Coronavirus, il Pd di Vittorio Veneto lancia l'appello all'Ulss 2: "Si evitino conseguenze drammatiche al Cesana Malanotti"

VITTORIO VENETO - Il Partito Democratico di Vittorio Veneto lancia l’appello all’Ulss 2 per le case di riposo.

“Ci si attivi immediatamente per non abbandonare i più fragili e gli operatori sanitari che stanno continuando a lavorare in situazioni drammatiche – si legge in una nota diffusa oggi dal Pd vittoriese -. Chiediamo al dottor Francesco Benazzi, in quanto direttore generale dell'Ulss2 di Treviso di attivarsi immediatamente affinché si evitino conseguenze drammatiche presso l'istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto. Considerato poi che presso l’istituto vi sono pazienti affetti da coronavirus, chiediamo che questi debbano essere immediatamente ricoverati nell’attigua struttura ospedaliera”.