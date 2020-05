Coronavirus, i pazienti ricoverati a Castelfranco e Conegliano scendono a zero

TREVISO - Attualmente sono 143 i pazienti ricoverati in tutti gli ospedali della Marca per Covid -19. Tra questi 6 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. All’ospedale Ca' Foncello di Treviso sono 15 i pazienti ricoverati nel reparto Malattie infettive ( 30 posti) e altri 15 su 20 posti in Pneumologia. All’ospedale San Camillo di Treviso sono due i pazienti ricoverati, così come a Oderzo e Montebelluna. Nessun paziente a Castelfranco e a Conegliano.



Lo ha confermato ieri il direttore generale Francesco Benazzi durante la presentazione dell’avvio dello screening di massa al Palaverde, facendo il punto sui casi positivi.



A Vittorio Veneto resterà il Covid Hospital che oggi conta 15 ricoverati su 28 posti nell’ospedale di comunità al terzo piano, più altri 30 ricoverati su 54 posti al quinto piano. “Anche l’ospedale Covid si sta asciugando alla luce del trend di costante miglioramento – sottolinea il direttore generale – così come gli altri ospedali che non hanno più pazienti positivi”.



“La settimana prossima si svuoteranno anche Montebelluna e Oderzo che hanno due pazienti. Mentre nell’unità di Malattie infettive di Treviso resteranno sempre disponibili un totale di 60 posti letto da usare in caso di necessità a fronte di nuovi contagi”. Nel settore Covid della casa Luigi e Augusta di Ormelle non ci sono più pazienti positivi. “Resterà attivato l’ospedale di comunità della casa di riposo Oic di Vedelago”. “Se le proiezioni, fatte sull’andamento attuale, continueranno così, a giugno avremmo l’azzeramento dei contagi”, conferma Benazzi.



Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti ben 39.437 tamponi con 4.472 positivi e 34.965 negativi. Oltre alle 12mila persone che verranno sottoposte al test sierologico in questi giorni al Palaverde, riprenderà la seconda fase di monitoraggio per gli operatori sanitari, medici e nelle case di riposo per anziani, che verrà ripetuta ogni 20 giorni.



Intanto i primi 101 test effettuai ieri al Palaverde sono risultati tutti negati: 99 sono risultati negativi al test rapido mentre 2, inizialmente risultati positivi al test rapido, sono risultati poi negativi al tampone di controllo. Oggi si riparte con altre mille persone.