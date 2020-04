Coronavirus, Pasqua blindata

"Stiamo chiedendo alle forze dell'ordine di far rispettare regole, ma il vero appello è quello al senso civico dei veneti, che lo hanno dimostrato". Così il presidente del Vento Luca Zaia ha risposto riguardo alle misure di sorveglianza in vista della Pasqua 'blindata'. "Se in Veneto funzionano le restrizioni - ha aggiunto - un grande ruolo è quello dei ragazzi, che hanno pagato di più lo stare a casa e di più lo rispettano. Per loro è diventato quasi una sfida. E in giro non se ne vedono tanti", ha concluso.