Coronavirus, oggi la nuova ordinanza di Zaia

"Oggi firmo un'ordinanza che proroga tutte le misure fino al 15 di ottobre, la data di scadenza dello stato emergenziale, e lascia una 'finestra' per l'8 agosto" in relazione al dpcm che sarà emanato dal Governo.

Lo annuncia il governatore del Veneto Luca Zaia. "Siccome io immagino ci saranno novità in campo crocieristico e anche rispetto ad altri settori - spiega, sottolineando che il Veneto sta ragionando su un protocollo e linee guida sperimentali per le crociere -abbiamo lasciato la finestra dell'8 agosto: se non accade nulla andiamo avanti sino a metà ottobre".