Coronavirus, nuovo caso a Montebelluna: i contagi salgono a tre

MONTEBELLUNA – È ufficiale, i casi di Coronavirus a Montebelluna sono saliti a 3. Pochi minuti fa dal Municipio è giunta una nota volta ad evitare il diffondersi di notizia non corrette, dove si legge: “Il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi, ha informato il sindaco, Marzio Favero, che nel Comune di Montebelluna vi sono tre casi di persone contagiate. Due casi sono già stati resi noti, riguardano operatori della geriatria di Treviso e vanno ricondotti a tale cluster. Un terzo caso, non riconducibile al cluster di Treviso, è stato messo sotto controllo e sono stati condotti tutti gli accertamenti del caso”.



Il sindaco Marzio Favero già ieri sera ha provveduto ad attivare il Coc, Centro operativo comunale della Protezione civile, secondo quanto previsto dalle misure operative di Protezione civile trasmesse dalla regione del Veneto e dichiara: “Tutte e tre le persone di Montebelluna che si sono rivelate positive al Covid19, sono state immediatamente attenzionate dall’Ufficio igiene dell’Ulss 2 e sottoposte alla profilassi del caso. L’attivazione del Coc risponde alle misure operative previste per la Protezione civile e che sono da attuare ai diversi livelli territoriali per la gestione dell’emergenza Covid19”.



“È il caso di evitare, come raccomanda il buon senso, i due estremi della sottovalutazione da un lato e della drammatizzazione esasperata dall’altro o della disinformazione che spesso avviene attraverso i social – prosegue il sindaco -. Le nostre autorità sanitarie stanno lavorando con serietà e tempestività come dimostra il fatto che i primi casi registrati a Montebelluna sono già stati messi sotto controllo secondo le procedure previste dal Protocollo medico”.



Quindi le raccomandazioni del caso: “A tutti i cittadini si raccomanda di seguire tutte quelle attenzioni precauzionali che sono state divulgate dal Ministero della Salute, dalla Regione, dai media e che si ritrovano riportate anche nel sito ufficiale del Comune di Montebelluna. Si tratta di misure semplici come tenere un metro di distanza dagli altri, la regola del “droplet”, lavarsi le mani di frequente e non frequentare luoghi con eccessiva concentrazione di persone, ect. In questo senso, tutti noi siamo chiamati a collaborare responsabilmente al contenimento della diffusione del Coronavirus Covid19”.