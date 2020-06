Coronavirus, la normalità torna in estate. Zaia: "15 luglio data per sbloccare tutto"

"Sono convinto che la normalità tornerà in estate". Lo ha affermato, interpellato dai giornalisti, il presidente del Veneto, Luca Zaia.

"Non ho una data - ha precisato - ma se continua così e i dati epidemiologici proseguono, lo stesso governo nel momento in cui fa scadere il Dpcm il 15 luglio, indica che a quella data vuol fare un tagliando. E molte attività sono già state liberate da incombenze. Diciamo che il 15 luglio - ha concluso - è la deadline per far sbloccare tutto".