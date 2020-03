Coronavirus, nessun assalto ai treni in Veneto

Nessun 'assalto' o situazioni di stress negli scali ferroviari del Veneto, sull'onda emotiva delle nuove restrizioni decise dal Governo sul Coronavirus. Durante la notte, e anche stamane, segnalano fonti di Trenitalia, non si sono registrati afflussi di passeggeri superiori al consueto nelle stazioni delle principali città della regione.

L'arrivo di viaggiatori è sostanzialmente in linea con quello di una normale domenica in questo periodo. Sulle autostrade del Veneto il traffico è addirittura inferiore al normale, segnala la Polstrada. Poche le auto in viaggio, e sui tratti principali, come la A4 Padova-Venezia, le carreggiate appaiono in certi momenti semi-deserte.