Coronavirus nel trevigiano, tre positivi alla Caserma Serena

TREVISO – Controlli anti-Covid, screening più approfondito per tre richiedenti asilo: sono ospiti del centro di accoglienza della caserma trevigiana Serena.



Nell’ambito dei nuovi positivi oggi in Veneto, nel territorio trevigiano dell’Ulss 2, vi sono alcuni casi per i quali è stato previsto uno screening ampio, i cui risultati completi si conosceranno domani.



I casi riguardano, rispettivamente tre ospiti dell’ex Caserma Serena, un’infermiera dell’Unità Operativa di Malattia Infettive del Ca’ Foncello e un operatore di un Centro Disabili.



All’ex Caserma è stato inizialmente sottoposto a tampone un ospite che manifestava lievi sintomi influenzali. A seguito della sua positività sono stati testati due suoi contatti stretti: entrambi sono risultati positivi per cui da domani lo screening sarà esteso a tutti gli ospiti e operatori della struttura.



L’infermiera, asintomatica, è risultata positiva nell’ambito dei controlli eseguiti a seguito della positività, emersa ieri, di un suo contatto stretto, sintomatico.



Sarebbe lui, dai primi riscontri epidemiologici, la fonte del contagio della donna, immediatamente collocata in isolamento domiciliare. Domani, a scopo di massima precauzione, sarà eseguito il test su tutti gli operatori dell’Unità Operativa di Malattie Infettive. Quello di domani è uno screening aggiuntivo rispetto a ai controlli routinari previsti per il personale sanitario.



La positività dell’operatore del Centro Disabili, anche lui asintomatico è emersa, invece, nell’ambito dei consueti test di controllo a cui vengono sottoposti gli operatori di queste strutture. Domani è prevista l’esecuzione, anche in questo caso a scopo precauzionale, di una sessantina di tamponi tra ospiti, operatori della struttura e altri contatti stretti dell’operatore.



Il ricovero registrato oggi in Malattie Infettive riguarda un paziente Covid già noto, per il quale è stato disposto il ricovero, visto l’aggravamento delle sue condizioni.