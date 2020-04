Coronavirus, la mozione: "Report settimanale su nuovi contagi e decessi al Cesana Malanotti e tra i cittadini"

VITTORIO VENETO - Il gruppo consiliare Partecipare Vittorio-Rinascita Civica presenta una mozione sul Cesana Malanotti, che verrà votata presumibilmente nel prossimo consiglio comunale. “È dovere di questo consiglio comunale far luce sui fatti intervenuti presso il Cesana-Malanotti, sia per rispetto dei cittadini defunti e dei loro parenti, sia per far fronte in futuro a non improbabili emergenze simili”, si legge nella mozione.

Il documento, presento dai consiglieri Alessandro De Bastiani e Mirella Balliana, propone di “impegnare il sindaco e il presidente del consiglio comunale a far pervenire le più sentite condoglianze di questo consiglio comunale ai parenti delle vittime e a programmare un evento o una cerimonia da svolgere appena possibile in ossequio di chi ha perso la vita a seguito di questa epidemia”.

La mozione “sollecita l’amministrazione comunale e in particolare il sindaco, responsabile della salute pubblica, fonte giuridica di nomina del consiglio di amministrazione dell’Ipab cittadina e membro della conferenza dei sindaci, ad attivarsi con sollecitudine e nelle forme che riterrà opportune presso i vertici dell’istituto Cesana Malanotti e dell'Ulss 2, per instaurare un doveroso, continuo e puntuale rapporto di collaborazione fra questi enti, al fine di creare i presupposti per lenire la pesante situazione di disagio e di apprensione vissuta oggi dai cittadini e in particolare dalle persone che direttamente o indirettamente hanno rapporti con il Cesana Malanotti”.

Il documento vuole impegnare inoltre il primo cittadino “a farsi parte attiva per reperire presso l'Istituto Cesana Malanotti e l'Ulss2 informazioni precise e esaustive e di comunicarle con continuità, completezza e chiarezza ai cittadini, nel pieno e costante rispetto della trasparenza” e “a rendere pubblici, almeno una volta alla settimana, i dati sui nuovi contagi e sugli eventuali decessi riconducibili al Covid 19 all’interno del Cesana Malanotti e tra la cittadinanza”.