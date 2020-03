Coronavirus, morto un altro medico a Wuhan

E' morto un altro medico dell'Ospedale Centrale di Wuhan, in prima linea nella battaglia contro il coronavirus in Cina. Liu Li, che si era ammalato con la diffusione della Covid-19, è morto stamani e - scrive il Global Times - è il quinto medico di questo ospedale a morire a causa della pandemia. Il dottor Liu lavorava con Li Wenliang, che tra i primi ha diffuso l'allarme legato alla Covid-19 e che era finito nel mirino per le informazioni diffuse. Li è morto il 7 febbraio. Secondo fonti citate dal Global Times ci sarebbero altri medici dello stesso ospedale che si sono ammalati e sarebbero in gravi condizioni.



Dopo l'oftalmologo 34enne Li, sono morti il collega 57enne Mei Zhongming, il 55enne Jiang Xueqing e il dottor Zhu Heping che era tornato al lavoro dalla pensione. Stando alla rivista Caixin, sarebbero più di 230 le persone dello staff medico dell'ospedale - con circa 4.000 dipendenti - che si sono ammalate.