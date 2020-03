Coronavirus, leggera frenata dei contagi in provincia di Treviso

TREVISO - Nella Marca continua crescere il numero dei contagiati anche se ieri c’è stata una lieve frenata. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 34 casi positivi in più, rispetto ai 115 del giorno prima.



Secondo l’ultimo bollettino, sono 1013 i trevigiani contagiati dal Coronavirus. Oltre a questi sono 2.019 i cittadini in isolamento domiciliare perché risultati positivi asintomatici o venuti in contatto con persone contagiate.



Sul fronte ricoveri negli ospedali trevigiani sono 350 le persone assistite con Covid-19. All’ospedale Ca' Foncello di Treviso sono 135 i pazienti (4 in più rispetto a ieri) in area non critica e 21 le persone in Terapia Intensiva. A Conegliano sono 48 i ricoverati nel reparto di Malattie Infettive e 11 in Terapia Intensiva, 7 all’ospedale di Montebelluna, mentre all’ospedale di Vittorio Veneto, trasformato in Covid Hospital, ci sono 68 pazienti. Purtroppo, anche ieri sono stati registrati 5 decessi, portando a 71 il numero delle vittime da inizio dell’emergenza. Sono, invece, 94 i pazienti guariti e dimessi da inizio della pandemia.



“Questa settimana sarà cruciale per un primo bilancio sull'efficacia delle misure restrittive adottate con il decreto del governo e con l’ordinanza regionale - ha commentato i dati il sindaco Mario Conte - Osservando con attenzione i dati di questi ultimi due giorni, possiamo finalmente parlare di fiducia e segnali confortanti. Tuttavia, è ancora presto per parlare di un coronavirus messo all'angolo. Ci sono ancora da fare sacrifici e rinunce e tanta pazienza”.