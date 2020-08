Coronavirus, l'appello di Zaia:"Test a chi rientra dalla Francia Meridionale"

Il Veneto invita anche i turisti italiani che rientrano dalla Francia meridionale, e dalle località del'Occitania, a presentarsi ai punti di accesso rapido delle Usl per fare i tamponi anti-Covid, dopo l'aumento dei casi in queste aree. L'appello lo ha fatto oggi il governatore Luca Zaia, chiedendo a questi vacanzieri di fare quanto già previsto per i rientri dai primi quattro Paesi ritenuti più a rischio, Grecia, Croazia, Spagna e Malta.