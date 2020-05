Coronavirus, l'appello di Zaia ai guariti:"Donate il sangue"

Il governatore Luca Zaia spiega che il Veneto si affida ai 3.600 malati guariti dal Coronavirus in regione per fare a tappeto gli esami sierologici e creare "una grande banca del sangue". "Siamo stati i primi col sierologico. E' un progetto di alto valore scientifico che ha risvolti clinici. I dati dei primi 12 pazienti curati, che saranno inviati all'Istituto Superiore di Sanità - ha aggiunto - hanno avuto esiti incoraggianti. Faccio ora appello a quei pazienti guariti, al loro senso civico, di donare volontariamente il sangue". Sulla differenza di opinioni tra gli scienziati, Zaia ha detto: "al di là delle grandi teorie di tanti, che non vanno neppure in ospedale, io mi fido di più di chi ha il paziente a fianco e lo sta curando".

"C'erano scienziati - rileva Zaia - che asserivano che non serviva l'uso della mascherina. Ho sentito scienziati che dicevano che questa sarebbe stata un simil-influenza, che dicevano che qui in Italia il virus non sarebbe mai arrivato, altri che sarebbe stato non fondamentale dotarsi di tampone e così via". "Adesso gli scienziati - precisa - vogliono fare aprire un dibattito sulla validità del sierologico. Che lo facciano. La plasmaferesi esiste da 30 anni, noi in Veneto ne facciamo 50 mila all'anno per molti malati cronici di altre patologie. Se i miei clinici, che sono tutti grandi professionisti, dicono che i pazienti aprono gli occhi con questa terapia io ho l'obbligo morale, prima che ancora scientifico, di andare fino in fondo e capire se funziona. Cosa sarebbe avvenuto se avessimo ascoltato le indicazioni di questi scienziati sui farmaci sperimentali?. Per fortuna non li abbiamo ascoltati", conclude.