Coronavirus, l'appello del Pd: "predisporre un piano per prevenire un'eventuale seconda ondata del contagio al Cesana Malanotti"

VITTORIO VENETO - I consiglieri del Partito Democratico vittoriese hanno inviato all'amministrazione comunale una mozione da inserire nel prossimo consiglio comunale con l'intento – dichiarano dalla segreteria del Pd vittoriese - “di fare chiarezza e manifestare la vicinanza ai pazienti e ai lavoratori dell’IPAB Cesana Malanotti, la casa di riposo di Vittorio Veneto, impegnando il sindaco ad attivarsi in tal senso. Le richieste sono mirate a fare chiarezza sulla situazione sanitaria coinvolgendo il comitato dei sindaci del distretto, l'Ulss 2 e la città intera per tramite del consiglio comunale”.

Con la mozione si vuole impegnare il sindaco “a chiedere alla presidenza e alla direzione dell’Ipab Istituto Cesana Malanotti una dettagliata relazione sull’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto, con particolare riguardo alle misure intraprese per contenere il contagio fra gli ospiti e i lavoratori, a trasmetterla immediatamente a tutti i consiglieri comunali e a riferire sulla stessa avanti il consiglio comunale, il tutto entro e non oltre trenta giorni dall’approvazione del presente atto”. Il documento impegna inoltre il primo cittadino “ad attivarsi, anche attraverso il comitato dei sindaci del distretto di Pieve di Soligo (ex ULSS 7), perché anche nei mesi futuri sia garantito all’IPAB Cesana Malanotti un approvvigionamento adeguato di dispositivi di protezione (mascherine chirurgiche, con particolare riguardo ai modelli Ffp2 e Ffp3, camici monouso, soprascarpe, ecc.); a farsi promotore di un tavolo istituzionale, insieme con la direzione dell’Ulss 2, la presidenza e la direzione dell’Ipab Istituto Cesana Malanotti e le OO.SS.LL. competenti, che predisponga entro e non oltre il 31 agosto 2020, presentandolo poi immediatamente a valle in sede consiliare, un Recovery Plan finalizzato a prevenire e a governare un’eventuale “seconda ondata” del contagio da Covid-19, ovvero di una sua mutazione, con particolare riguardo alla possibile destinazione del nuovo padiglione da 20 posti da edificare al posto del c.d. “cratere Camerin”, recentemente autorizzato dalla Regione Veneto e dall’ULSS 2, come reparto “anti-contagio”; a relazionare il Consiglio Comunale entro e non oltre il 30 settembre 2020 sulle iniziative strategiche che l’attuale amministrazione intende porre in essere, alla luce di quanto finora occorso nell’emergenza Covid-19, a tutela della specifica condizione delle persone anziane e delle persone non autosufficienti residenti nel nostro territorio e a favore di investimenti e di insediamenti finalizzati al long term care”.