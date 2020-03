Coronavirus, Jessen: “Italiani lo usano come scusa per non fare nulla”

Gli italiani stanno usando l'epidemia di coronavirus come scusa per fare una "lunga siesta". La sconcertante dichiarazione arriva dal dottor Christian Jessen, star del programma televisivo ‘Malattie Imbarazzanti’.



Il 43enne ha telefonato all’emittente britannica FUBAR Radio’s, dove ha parlato dell'attuale pandemia. E pur confessando di essere d'accordo con le decisioni di Boris Johnson di ritardare la chiusura delle scuole, la star di Channel 4 ha preso di mira l'Italia.



“Potrebbe essere un pochino razzista da dire, dovete scusarmi, ma non vi sembra una scusa questa? Gli italiani, per qualsiasi motivazione, sono pronti a spegnere tutto e a smettere di lavorare, così da concedersi una lunga siesta”. Quanto all’attuale emergenza che ha ormai assunto le dimensioni di una pandemia ha dichiarato: “Penso veramente sia solo un brutto raffreddore e le persone sono molto più preoccupate di quanto dovrebbero”.