Coronavirus Jesolo, il sindaco chiede il commissariamento per la gestione della sede della Croce Rossa

JESOLO - Il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, ha presentato richiesta di commissariamento per la gestione della sede cittadina della Croce rossa italiana, dopo i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati negli ultimi giorni tra i richiedenti asilo ospitati nel centro. Il documento è indirizzato al Comitato regionale Veneto della Cri e per conoscenza, al Prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto e al presidente del Veneto, Luca Zaia.

Una decisione giustificata dal sindaco "per tutelare la sicurezza di cittadini e ospiti della località balneare e rispetto ad una gestione del centro e dei circa 85 ospiti, ritenuta non efficace alla luce dei nuovi contagi accertati dall'Azienda sanitaria Ulss 4 Veneto Orientale".

"Siamo convinti - sostiene Zoggia - che l'attuale gestione del centro non sia rigorosa e che non ci siano adeguati controlli da parte del personale e dei responsabili della struttura. Non è possibile che a distanza di quasi un mese dai primi casi di positività, e nonostante le misure che ci è stato detto essere state prese, si stia rivivendo questo copione. I nuovi casi di positività ci preoccupano molto, dimostrano che il virus continua a circolare tra gli ospiti con il rischio di continuare ad aumentare il numero di infetti e dover prolungare la quarantena. Quest'ultimo aspetto rischia di esacerbare le tensioni accumulate negli ultimi giorni tra i richiedenti asilo, con tutte le conseguenze del caso. Questa situazione non è più accettabile e chiediamo formalmente il commissariamento del centro che porti ad una gestione più efficace, per il bene della città - conclude - dei suoi cittadini e dei suoi ospiti e per le stesse persone che si trovano nella struttura".