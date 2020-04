Coronavirus, a Jesolo bocciati i box di plexiglass in spiaggia

"Non consideriamo nemmeno la possibilità di chiudere i nostri ospiti in 'serra', come hanno prefigurato altre località, perché pensiamo ci siano soluzioni che possano coniugare meglio la tutela della salute con lo spirito di una vacanza".

Così Valerio Zoggia, sindaco di Jesolo, prima spiaggia per presenze in Italia, ha commentato le proposte tipo quelle dei box in plexiglass per il distanziamento sociale sotto l'ombrellone.

Per Zoggia, se il contagio non riserverà sorprese, il programma per dare avvio alla stagione balneare è già stato delineato:

"Grazie al via libera del governatore Zaia, possiamo già sistemare l'arenile - ha spiegato -, anche rispetto a quanto era accaduto con le mareggiate dello scorso autunno, e farci trovare pronti per il 4 maggio, quando inizierà l'allestimento dei vari stabilimenti. Dal primo giugno saremo pronti ad accogliere i nostri primi ospiti". Tra le misure che saranno adottate, la sanificazione costante dei bagni e un notevole distanziamento tra ombrelloni.