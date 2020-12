Coronavirus: Iss, 'italiani disciplinati, tutti hanno usato mascherina'.

Roma, 22 dic. (Adnkronos Salute) - Italiani 'promossi' sull'uso della mascherina come misura di prevenzione di Covid-19. E' quanto emerge dai primi risultati di indagini coordinate dall'Istituto superiore di sanità nei mesi tra agosto e novembre, su un campione di 2.700 intervistati. "La quasi totalità degli intervistati riferisce di aver indossato 'sempre' la mascherina nel caso di uso dei trasporti pubblici e nei locali pubblici. Senza distinzione di età, genere o condizioni sociali, la stragrande maggioranza dei residenti in Italia indossa le mascherine in queste circostanze", riferisce l'Iss.

Anche l'uso della mascherina all'aperto - sottolinea l'Istituto - è elevato: riferiscono di indossare spesso/sempre la mascherina all'aperto il 74% dei 18-69enni e l'84% degli ultra 65enni. Non si intravedono differenze per classi sociali, si intravede invece una differenza di genere con le donne più propense degli uomini all'uso della mascherina (78% vs 69% fra gli adulti; 86% vs 81% fra gli anziani). Anche i più giovani di 18-34 anni riferiscono un uso della mascherina all'aperto non troppo diverso da quello del resto degli adulti.

"I risultati di questa survey - commenta Silvio Brusaferro, presidente Iss - mostrano un atteggiamento di responsabilità degli italiani che, nonostante i sacrifici, hanno sostanzialmente rispettato le misure con costanza ma anche con una prospettiva di fiducia nella scienza".