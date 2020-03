Coronavirus, in Iran un morto ogni 10 minuti e 50 contagi ogni ora

In Iran ogni dieci minuti una persona muore a causa del coronavirus, mentre ogni ora si registrano cinquanta nuovi contagi. A fornire i dati è il portavoce del ministero della Sanità di Teheran, Kianoush Jahanpour, citato dall'agenzia di stampa Irna. In un tweet, Jahanpour ha anche invitato gli iraniani a trascorrere a casa il Nowruz e le celebrazioni per il nuovo anno Persiano.

Intanto i morti nel Paese hanno raggiunto quota 1.284, ha spiegato il ministero della Sanità, mentre i contagi sono 18.407. Il primo caso segnalato nella Repubblica islamica risale al 19 febbraio