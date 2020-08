Coronavirus, iniziata produzione vaccino in Russia

MOSCA (RUSSIA) - La Russia ha avviato la produzione del vaccino contro il coronavirus, Sputnik V, sviluppato dall'Istituto Gamaleya di Mosca.



Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Mosca, secondo quanto riporta l'agenzia russa Tass. Quattro giorni fa Vladimir Putin aveva annunciato la registrazione del primo vaccino al mondo contro il coronavirus, confermando che sua figlia era già stato somministrato.



"E' iniziata la produzione del vaccino contro il nuovo coronavirus Covid-19 sviluppato dal Gamaleya Federal Research Center for Epidemiology and Microbiology", afferma una nota del ministero della Sanità di Mosca rilanciata dalla Tass.



Nei giorni scorsi il capo del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rfdfi), Kirill Dmitriev, aveva parlato di richieste da parte di 20 Paesi per la produzione di più di un miliardo di dosi del vaccino.