Coronavirus, fuga da Parigi: assalto ai treni

Fuga da Parigi. L'annuncio di misure restrittive da parte del presidente Emmanuel Macron, con l'entrata in vigore del divieto di spostamenti, ha scatenato un'ondata di partenze dalla capitale francese. Le telecamere dell'emittente Bfmtv, in particolare, hanno documentato l'assalto ai treni nella stazione di Montparnasse. Centinaia di passeggeri, spesso con più di una valigia, sono salite a bordo dei convogli in uscita dalla città per raggiungere altre località. Scene già viste in Italia, nei giorni scorsi, in particolare con le partenze da Milano verso il Meridione