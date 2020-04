Coronavirus: frenano i contagi, negli ospedali trevigiani sempre meno ricoverati

TREVISO - Sempre meno pazienti ricoverati negli ospedali della Marca e sempre più trevigiani guariti da Coronavirus. Sono questi i dati positivi del bollettino regionale dell’azienda zero che fanno ben sperare.



Il virus ha perso potenza e le misure di isolamento sociale dimostrano di funzionare facendo scendere la curva dei contagi. Nel fine settimana appena trascorso il numero dei guariti ha superato quello assoluto dei decessi da inizio pandemia. Non era mai accaduto.



Ad oggi sono 1.437 i trevigiani positivi al virus, 60 in meno rispetto a sabato. Buone notizie anche dai reparti ospedalieri. I pazienti ricoverati in area non critica sono 229, mentre i ricoverati nelle terapie intensive sono scesi a 25: 11 all’ospedale Cà Foncello di Treviso, 7 a Oderzo, 4 a Vittorio veneto, 2 a Montebelluna e 1 a Conegliano. I pazienti che hanno lasciato gli ospedali trevigiani sono 491 e i trevigiani in quarantena domiciliare sono 2.419, ben 367 in meno.



Purtroppo, in quasi due mesi da quando è scoppiata l’epidemia nella Marca, con il primo caso registrato lo scorso 25 febbraio, le vittime sono salite a 202. Treviso è la seconda città più colpita del Veneto per numero di deceduti.