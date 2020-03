Coronavirus, ecco le nuove disposizioni per i certificati di esenzione

TREVISO - L’Ulss 2 Marca trevigiana comunica ai propri assistiti che, in relazione all'emergenza sanitaria in atto nel territorio nazionale a seguito pandemia da Covid– 19, come da disposizioni regionali, i certificati di esenzione per condizione economica (7R2, 7R4, 7R5, 7RQ) in scadenza il 31.3.2020 sono prorogati d'ufficio al 31.3.2021.



I certificati aggiornati, per i cittadini già in possesso, di esenzione per reddito (7R2, 7R4, 7R5) e di riduzione parziale della quota fissa sulla ricetta 7RQ, validi dal 1 aprile 2020, possono essere scaricati online. Per la stampa del nuovo certificato si invita ad accedere a: https:\\salute.regione.veneto.it nella sezione Servizi al cittadino >Stampa certificati esenzione reddito, oppure dal sito www.aulss2.veneto.it/servizi on line