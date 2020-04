Coronavirus, droni a Jesolo per scoraggiare le gite in spiaggia

JESOLO - Pugno di ferro in occasione delle festività pasquali per scoraggiare gli spostamenti, soprattutto di chi vuole approfittare del bel tempo per trascorrere qualche ora sulla sabbia a Jesolo. A partire dal tardo pomeriggio di domani e fino a lunedì 13 aprile, la località balneare del veneziano sarà blindata. I principali accessi saranno presidiati dalle pattuglie della Polizia locale che verificheranno la validità delle autodichiarazioni, effettuando sanzioni in caso di accertamento di violazioni. Le pattuglie saranno rinforzate, prevedendo anche turni fino a tarda notte, come nel periodo estivo. Per i controlli saranno utilizzati anche i droni.

Misura eccezionale prevista, anche il blocco dei ponti: ponte della Vittoria, ponte Spano e ponte di Cortellazzo saranno sbarrati per impedire il passaggio dei veicoli, prevedendo la possibilità solo per le emergenze. A monitorare gli ingressi nella località saranno anche le telecamere di videosorveglianza in grado anche di effettuare lettura targhe. "Abbiamo deciso di attuare una linea durissima perché stiamo ricevendo segnalazioni di persone residenti in altri comuni che hanno seconda casa nel nostro comune che in questi giorni si stanno muovendo per trascorrere le festività o anche solo qualche ora di tranquillità a Jesolo - dichiara il sindaco Valerio Zoggia -. In condizioni normali saremmo felici di poter accogliere e ospitare queste persone, ma l'eccezionalità del momento non ci permette di allentare la presa".