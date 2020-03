Coronavirus: crescono i casi positivi a Treviso

TREVISO - "La situazione di oggi è che abbiamo 223 persone positive in Veneto" con "59 ricoveri in ospedale di cui 13 in terapia intensiva. Quindi la diffusione del contagio cresce ma non in maniera esponenziale". Lo ha detto hai cronisti il presidente del Veneto Luca Zaia. "Abbiamo attivato tutte le task force provinciali - ha fatto sapere il governatore - e la visione resta quella di applicare le linee guida e di proporre l'isolamento fiduciario per evitare la diffusione".

Un dato positivo, aggiunge Zaia, è che "abbiamo i primi 7 dimessi. Si inizia quindi a vedere la luce in fondo al tunnel". Crescono tuttavia i casi positivi a Treviso. Si tratta, replica Zaia, "di un contagio relativo all'ospedale dove" alcuni giorni fa è deceduta un'anziana, "sintomatica che ha contagiato operatori e contatti e non - precisa - di un contagio cittadino". Quanto a "Vo' - aggiunge - resta zona chiusa". Al momento, conclude, "viene considerato dall'Iss e dagli esperti un grande focolaio. E per questo motivo non daranno mai l'apertura di Vo' almeno per la prossima settimana".