Coronavirus, corsa alle scorte nei supermercati: svuotati gli scaffali

Corsa alle scorte nei supermercati della Marca, l’allarme Coronavirus fa anche questo effetto. Non si tratta di un assalto, è vero, ma comportamenti “anomali” - dopo i contagi e le morti in Veneto e Lombardia – ci sono stati.

Molti scaffali dei supermercati sono stati svuotati in poche ore, ad andare a ruba sono soprattutto i pacchi di pasta e i prodotti per l’igiene come i disinfettanti. In questi giorni una presenza maggiore di clienti, nei supermercati, era evidente.

E gli scaffali, almeno per certe tipologie di prodotti, sono rimasti sguarniti o quasi. Ad ogni modo non si sono registrate scene di isteria o reazioni inconsulte.

Sicuramente, ad andare a ruba, sono state le mascherine: già dai giorni scorsi infatti in molte farmacie sono andate esaurite. E ovviamente online dilaga la speculazione, soprattutto per l’igienizzante per le mani, con i prezzi schizzati alle stelle per aggiudicarsi una boccetta.